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今日の注目スケジュール：景気ウオッチャー調査、独ZEW期待指数、米非農業部門労働生産性など

2021年8月10日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気ウオッチャー調査、独ZEW期待指数、米非農業部門労働生産性など
＜国内＞
08:50　国際収支(経常収支)(6月)　7350億円　1兆9797億円
08:50　貸出動向 銀行計(7月)　　0.8％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(7月)　　1.4％
13:30　倒産件数(7月)　　-30.64％
14:00　景気ウオッチャー調査 先行き判断(7月)　49.1　52.4
14:00　景気ウオッチャー調査 現状判断(7月)　43.4　47.6


＜海外＞
11:00　フィリピン・GDP(4-6月)　10.0％　-4.2％
18:00　独・ZEW期待指数(8月)　　63.3
21:30　米・非農業部門労働生産性(4-6月)　3.5％　5.4％


米・クリーブランド連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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