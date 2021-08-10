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今日の注目スケジュール：景気ウオッチャー調査、独ZEW期待指数、米非農業部門労働生産性など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気ウオッチャー調査、独ZEW期待指数、米非農業部門労働生産性など
＜国内＞
08:50 国際収支(経常収支)(6月) 7350億円 1兆9797億円
08:50 貸出動向 銀行計(7月) 0.8％
08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(7月) 1.4％
13:30 倒産件数(7月) -30.64％
14:00 景気ウオッチャー調査 先行き判断(7月) 49.1 52.4
14:00 景気ウオッチャー調査 現状判断(7月) 43.4 47.6
＜海外＞
11:00 フィリピン・GDP(4-6月) 10.0％ -4.2％
18:00 独・ZEW期待指数(8月) 63.3
21:30 米・非農業部門労働生産性(4-6月) 3.5％ 5.4％
米・クリーブランド連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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