

*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気ウオッチャー調査、独ZEW期待指数、米非農業部門労働生産性など

＜国内＞

08:50 国際収支(経常収支)(6月) 7350億円 1兆9797億円

08:50 貸出動向 銀行計(7月) 0.8％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(7月) 1.4％

13:30 倒産件数(7月) -30.64％

14:00 景気ウオッチャー調査 先行き判断(7月) 49.1 52.4

14:00 景気ウオッチャー調査 現状判断(7月) 43.4 47.6



＜海外＞

11:00 フィリピン・GDP(4-6月) 10.0％ -4.2％

18:00 独・ZEW期待指数(8月) 63.3

21:30 米・非農業部門労働生産性(4-6月) 3.5％ 5.4％



米・クリーブランド連銀総裁が講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》