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NY原油：反落、長期金利上昇を警戒した売りが入る
記事提供元：フィスコ
*08:59JST NY原油：反落、長期金利上昇を警戒した売りが入る
NYMEX原油9月限終値：68.28 ↓0.81
6日のNY原油先物9月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比-0.81ドルの68.28ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは67.80ドル-70.18ドル。7月米雇用統計発表後に70.18ドルまで買われたが、長期金利の上昇やドル高を警戒して67.80ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では68ドルを挟んだ水準で推移した。《MK》
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