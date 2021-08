映画『Our Friend／アワー・フレンド』余命宣告を受けた妻、夫が綴る感動のエッセーを実写化

映画『Our Friend/アワー・フレンド』が、2021年10月15日(金)に公開される。

■心揺さぶるエッセーを実写化

映画『Our Friend/アワー・フレンド』は、2015年に「Esquire」誌に掲載され、全米雑誌大賞を受賞したエッセーを実写化した作品。マシュー・ティーグが自身の経験を綴った心揺さぶる希望の実話を、ドキュメンタリー映画『BLACKFISH』で英国アカデミー賞ノミネートを果たした監督、ガブリエラ・カウパースウェイトの手により映画化した。

■映画『Our Friend/アワー・フレンド』ストーリー

2人の幼い娘を育てながら懸命に毎日を送っていたジャーナリストのマットと妻で舞台女優のニコルは、ある日突然告げられたニコルへの末期がんの宣告で生活が一変してしまう。妻の介護と子育てによる負担がマットに重くのしかかる中、過去に生きる希望を失いかけた時に2人から心を救われた親友デインが一家を支えるためやってくる。2年にも及ぶ闘病生活。3人の想いと苦悩が交差する中で彼らが見つけた希望とは‥‥。

■登場人物(キャスト)

マット(ケイシー・アフレック)

2人の幼い娘を育てながら懸命に毎日を送っていたジャーナリスト。妻ニコルへの末期がんの宣告で、妻の介護と子育てによる負担がのしかかる。演じるのは『マンチェスター・バイ・ザ・シー』でアカデミー賞主演男優賞を受賞したケイシー・アフレック。

ニコル(ダコタ・ジョンソン)

マットの妻。末期がんの宣告を受ける。演じるのは、『フィフティ・シェイズ』シリーズで注目を浴び、以降も『サスペリア』『ザ・ピーナッツバター・ファルコン』といった話題作が続くダコタ・ジョンソン。

デイン(ジェイソン・シーゲル)

マットとニコルの親友。演者は、多くのコメディ作品に出演し、幅広い演技に定評のあるジェイソン・シーゲル。

【詳細】

映画『Our Friend/アワー・フレンド』

公開日:2021年10月15日(金)

監督:ガブリエラ・カウパースウェイト

脚本:ブラッド・イングルスビー

原作:マシュー・ティーグ「The Friend: Love Is Not a Big Enough Word」

キャスト:ケイシー・アフレック、ダコタ・ジョンソン、ジェイソン・シーゲル、チェリー・ジョーンズ、グウェンドリン・クリスティー

配給:STAR CHANNEL MOVIES

2019年/米/英語/126分/カラー/ビスタ/5.1ch/原題:Our Friend/字幕翻訳:神田直美/G