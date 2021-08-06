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8/6の強弱材料

2021年8月6日 08:17

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記事提供元：フィスコ


*08:17JST 8/6
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（27728.12、+144.04）
・NYダウは上昇（35064.25、+271.58）
・ナスダック総合指数は上昇（14895.12、+114.58）
・シカゴ日経先物は上昇（27810、大阪比+130）
・1ドル109円70-80銭
・VIX指数は低下（17.28、-0.69）
・米原油先物は上昇（69.09、+0.94）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・SOX指数は下落（3424.46、-12.43）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項
・毎月勤労統計（6月）
・家計支出（6月）
・貿易統計（7月上中旬）
・景気動向指数（6月）
・GPIFの21年度第1四半期運用状況速報
・NTT<9432>など決算発表
・中国経常収支（4-6月）
・独鉱工業生産指数（6月）
・米雇用統計（7月）
・米卸売在庫（6月）
・米消費者信用残高（6月）《ST》

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