

*08:17JST 8/6

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27728.12、+144.04）

・NYダウは上昇（35064.25、+271.58）

・ナスダック総合指数は上昇（14895.12、+114.58）

・シカゴ日経先物は上昇（27810、大阪比+130）

・1ドル109円70-80銭

・VIX指数は低下（17.28、-0.69）

・米原油先物は上昇（69.09、+0.94）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・SOX指数は下落（3424.46、-12.43）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・毎月勤労統計（6月）

・家計支出（6月）

・貿易統計（7月上中旬）

・景気動向指数（6月）

・GPIFの21年度第1四半期運用状況速報

・NTT<9432>など決算発表

・中国経常収支（4-6月）

・独鉱工業生産指数（6月）

・米雇用統計（7月）

・米卸売在庫（6月）

・米消費者信用残高（6月）《ST》