ホーム > マーケット > 東京株式市場 > 記事

NY外為：加ドル上昇、6月貿易収支が黒字に転じる、原油高も支援

2021年8月6日 02:46

印刷

記事提供元：フィスコ


*02:46JST NY外為：加ドル上昇、6月貿易収支が黒字に転じる、原油高も支援
カナダ6月貿易収支は＋32億加ドルとなった。5月15.8億加ドルに続き、2カ月連続の赤字が
予想されていたが、予想外の黒字に転じた。また、原油高も手伝いカナダドルは上昇。ドル・カナダは1.2520カナダドルから1.2475カナダドルまで下落した。カナダ円は87円50銭から87円94銭まで上昇した。


[経済指標]
・カナダ・6月貿易収支：＋32億加ドル（予想：-6億加ドル、5月：−15.8億加ドル←-13.9億加ドル）《KY》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る