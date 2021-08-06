

*02:46JST NY外為：加ドル上昇、6月貿易収支が黒字に転じる、原油高も支援

カナダ6月貿易収支は＋32億加ドルとなった。5月15.8億加ドルに続き、2カ月連続の赤字が

予想されていたが、予想外の黒字に転じた。また、原油高も手伝いカナダドルは上昇。ドル・カナダは1.2520カナダドルから1.2475カナダドルまで下落した。カナダ円は87円50銭から87円94銭まで上昇した。



[経済指標]

・カナダ・6月貿易収支：＋32億加ドル（予想：-6億加ドル、5月：−15.8億加ドル←-13.9億加ドル）《KY》