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NY外為：加ドル上昇、6月貿易収支が黒字に転じる、原油高も支援
記事提供元：フィスコ
*02:46JST NY外為：加ドル上昇、6月貿易収支が黒字に転じる、原油高も支援
カナダ6月貿易収支は＋32億加ドルとなった。5月15.8億加ドルに続き、2カ月連続の赤字が
予想されていたが、予想外の黒字に転じた。また、原油高も手伝いカナダドルは上昇。ドル・カナダは1.2520カナダドルから1.2475カナダドルまで下落した。カナダ円は87円50銭から87円94銭まで上昇した。
[経済指標]
・カナダ・6月貿易収支：＋32億加ドル（予想：-6億加ドル、5月：−15.8億加ドル←-13.9億加ドル）《KY》
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