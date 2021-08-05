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【M&A速報：2021/08/05（2）】神戸製鋼所、子会社の神鋼環境ソリューションを株式交換により完全子会社化
記事提供元：フィスコ
*16:59JST 【M&A速報：2021/08/05（2）】神戸製鋼所、子会社の神鋼環境ソリューションを株式交換により完全子会社化
■神戸製鋼所<5406>、子会社の神鋼環境ソリューション<6299>を株式交換により完全子会社化
■メドピア<6095>、みんコレから医学生学習支援プラットフォーム 「みんコレ！」事業を譲り受け
■ビジネスブレイン太田昭和<9658>、システム開発等のジョイワークスを買収
■メルカリ<4385>グループのメルコイン、暗号資産ブロックチェーンの分析技術をもつBassetを買収
■アパレル販売・貿易事業の宝島ジャパン、EC・通販サイト事業を譲り受け
■日本M&Aセンター<2127>、ソウルドアウト<6553>と業務提携 M&A等の案件成約に向け相互に協力
■フューチャースピリッツ、カンボジアのキリロム工科大学発でAWS構築・運用支援サービスのCoinに出資 大学と基本合意
■CYBERDYNE<7779>グループ、鳥取大学発ベンチャーで再生医療事業のカノンキュアと資本業務提携
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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