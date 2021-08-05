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ＪＴＯＷＥＲ 大幅反発、第1四半期営業利益の進捗率評価で買い戻し／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:20JST <4485> ＪＴＯＷＥＲ 6780 +200
大幅反発。22年3月期第1四半期の営業利益を前年同期比21.2％増の1.22億円と発表している。リモートワークの実施や事業体制の強化により、国内IBS事業で15物件への新規導入を達成し、利益が拡大した。通期予想は前期比37.9％減の2.60億円で据え置いた。朝方は売りが先行したが、高い進捗率（46.9％）が評価されて買い戻しが入っているようだ。《TY》
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