綜研化学　大幅に4日続伸、22年3月期第1四半期の営業利益25.7％増、液晶ディスプレイ向け伸長／新興市場スナップショット



*10:06JST <4972> 綜研化学 2123 +95

大幅に4日続伸。22年3月期第1四半期（21年4-6月）の営業利益を前年同期比25.7％増の7.80億円と発表している。粘着剤関連製品で中国市場を中心に需要拡大が続く液晶ディスプレイ関連用途向けの販売が伸びたほか、微粉体製品や加工製品も好調だった。国内設備投資の回復を背景に装置システムが順調だったことも増益に寄与した。通期予想は前期比11.7％減の30.00億円で据え置いた。《FA》