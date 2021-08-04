

*15:40JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ

非鉄金属が下落率トップ。そのほか卸売業、その他製品、医薬品、建設業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか海運業、水産・農林業、鉄鋼、石油・石炭製品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 227.26 ／ 2.21

2. 海運業 ／ 741.27 ／ 1.82

3. 水産・農林業 ／ 489.27 ／ 1.18

4. 鉄鋼 ／ 454.05 ／ 1.03

5. 石油・石炭製品 ／ 1,017.83 ／ 0.82

6. 機械 ／ 2,240.72 ／ 0.41

7. 空運業 ／ 191.59 ／ 0.22

8. 証券業 ／ 369.47 ／ 0.20

9. その他金融業 ／ 691.02 ／ -0.04

10. サービス業 ／ 2,809.77 ／ -0.10

11. ゴム製品 ／ 3,429.32 ／ -0.12

12. 小売業 ／ 1,396.4 ／ -0.15

13. 情報・通信業 ／ 4,678.88 ／ -0.17

14. 金属製品 ／ 1,380.63 ／ -0.18

15. 陸運業 ／ 1,869.72 ／ -0.21

16. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,834.72 ／ -0.21

17. 電力・ガス業 ／ 355.05 ／ -0.22

18. 保険業 ／ 1,009.83 ／ -0.28

19. 銀行業 ／ 138.63 ／ -0.35

20. ガラス・土石製品 ／ 1,149.09 ／ -0.37

21. 精密機器 ／ 10,534.46 ／ -0.37

22. 不動産業 ／ 1,439.57 ／ -0.43

23. パルプ・紙 ／ 528.32 ／ -0.63

24. 食料品 ／ 1,667.51 ／ -0.63

25. 化学工業 ／ 2,279.95 ／ -0.64

26. 輸送用機器 ／ 3,384.31 ／ -0.66

27. 電気機器 ／ 3,638.82 ／ -0.80

28. 繊維業 ／ 596.35 ／ -0.85

29. 建設業 ／ 1,142.03 ／ -0.98

30. 医薬品 ／ 2,955.17 ／ -1.09

31. その他製品 ／ 3,503.32 ／ -1.22

32. 卸売業 ／ 1,832.98 ／ -1.42

33. 非鉄金属 ／ 987.83 ／ -2.22《FA》