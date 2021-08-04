関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
*15:40JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか卸売業、その他製品、医薬品、建設業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか海運業、水産・農林業、鉄鋼、石油・石炭製品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 227.26 ／ 2.21
2. 海運業 ／ 741.27 ／ 1.82
3. 水産・農林業 ／ 489.27 ／ 1.18
4. 鉄鋼 ／ 454.05 ／ 1.03
5. 石油・石炭製品 ／ 1,017.83 ／ 0.82
6. 機械 ／ 2,240.72 ／ 0.41
7. 空運業 ／ 191.59 ／ 0.22
8. 証券業 ／ 369.47 ／ 0.20
9. その他金融業 ／ 691.02 ／ -0.04
10. サービス業 ／ 2,809.77 ／ -0.10
11. ゴム製品 ／ 3,429.32 ／ -0.12
12. 小売業 ／ 1,396.4 ／ -0.15
13. 情報・通信業 ／ 4,678.88 ／ -0.17
14. 金属製品 ／ 1,380.63 ／ -0.18
15. 陸運業 ／ 1,869.72 ／ -0.21
16. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,834.72 ／ -0.21
17. 電力・ガス業 ／ 355.05 ／ -0.22
18. 保険業 ／ 1,009.83 ／ -0.28
19. 銀行業 ／ 138.63 ／ -0.35
20. ガラス・土石製品 ／ 1,149.09 ／ -0.37
21. 精密機器 ／ 10,534.46 ／ -0.37
22. 不動産業 ／ 1,439.57 ／ -0.43
23. パルプ・紙 ／ 528.32 ／ -0.63
24. 食料品 ／ 1,667.51 ／ -0.63
25. 化学工業 ／ 2,279.95 ／ -0.64
26. 輸送用機器 ／ 3,384.31 ／ -0.66
27. 電気機器 ／ 3,638.82 ／ -0.80
28. 繊維業 ／ 596.35 ／ -0.85
29. 建設業 ／ 1,142.03 ／ -0.98
30. 医薬品 ／ 2,955.17 ／ -1.09
31. その他製品 ／ 3,503.32 ／ -1.22
32. 卸売業 ／ 1,832.98 ／ -1.42
33. 非鉄金属 ／ 987.83 ／ -2.22《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け） 8/ 4 15:43
- 日経平均大引け：前日比57.75円安の27584.08円 8/ 4 15:18
- 日経平均は60円安、後場の値幅はここまで90円程度 8/ 4 14:46
- 米国株見通し：伸び悩みか、金融引き締め観測も 8/ 4 14:45
- 日経平均は63円安、引き続き企業決算に関心 8/ 4 14:23