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リネットジャパン　急騰、Apple Japanが使用済パソコンなどの回収で「宅配便リサイクル」採用／新興市場スナップショット

2021年8月3日 12:39

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記事提供元：フィスコ


*12:39JST <3556> リネットジャパン 794 +42
急騰。Apple Japanが実施する使用済パソコン（Mac）とタブレット（iPad）・ディスプレイのリサイクルサービスとして、リネットジャパングループの「宅配便リサイクル」が採用されたと発表している。Apple Japanは03年10月から資源有効利用促進法に基づき使用済パソコンを回収しており、21年8月から「宅配便リサイクル」に変更する。Apple Japanの採用で利益拡大が期待できるとの見方から買いが入っているようだ。《TY》

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