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JMC　続伸、カテーテルシミュレーターの脳血管モデルの販売開始／新興市場スナップショット

2021年7月30日 13:00

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記事提供元：フィスコ


*13:00JST <5704> JMC 739 +6
続伸。心臓カテーテルシミュレーター「HEARTROID（ハートロイド）」シリーズの新製品「NV（Neurovascular：脳血管）モデル」の販売を開始したと発表している。実際の臨床と同様、足の血管から脳動脈へカテーテルを挿入し、造影剤を用いてデバイスの位置を確認しながら治療のプロセスをシミュレーションすることが可能。新製品の販売で同シリーズは心臓・下肢に続き、脳血管にもラインナップを拡充することになる。《TY》

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