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セプテーニＨＤ 一時ストップ安、第3四半期のNon-GAAP営業利益倍増も材料出尽くし／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:38JST <4293> セプテーニＨＤ 413 -74
一時ストップ安。21年9月期第3四半期累計（20年10月-21年6月）のNon-GAAP営業利益を前年同期比2.1倍の29.99億円と発表している。デジタルマーケティング事業で既存案件が拡大し、新規顧客も獲得した。また、電通グループ<4324>との協業推進も利益拡大に貢献したようだ。通期予想のNon-GAAP営業利益は前期比63.1％増の40.00億円で据え置いた。進捗率は75.0％と順調だが、材料出尽くし感から売り優勢となっている。《TY》
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