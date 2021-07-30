

*10:35JST 富士通のプット型eワラントが前日比3倍超えの大幅上昇（30日10:01時点のeワラント取引動向）

新規買いは原資産の株価下落が目立つホンダ<7267>コール254回 8月 3,350円を逆張り、パナソニック<6752>プット215回 8月 1,250円を順張り、ファーストリテイリング<9983>プット281回 8月 62,000円を順張りで買う動きなどが見られる。

手仕舞い売りとしてはファナック<6954>コール230回 8月 26,500円、ビットコイン2021年8月 プラス5倍トラッカー2回 8月 32,000米ドル、ビットコイン2021年8月 プラス5倍トラッカー3回 8月 38,500米ドル、日本製鉄<5401>プット217回 8月 1,750円、アマゾン・ドット・コムプット129回 8月 3,200米ドルなどが見られる。

上昇率上位は富士通<6702>プット194回 8月 15,500円（前日比3.2倍）、富士通プット195回 8月 18,000円（前日比3倍）、アマゾン・ドット・コムプット128回 8月 2,700米ドル（前日比3倍）、アマゾン・ドット・コムプット129回 8月 3,200米ドル（前日比2.6倍）、キーエンス<6861>コール132回 8月 70,000円（前日比2.5倍）などとなっている。

（eワラント証券）《FA》