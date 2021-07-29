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出来高変化率ランキング（10時台）～三陽商、SPDRゴールなどがランクイン

2021年7月29日 10:43

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記事提供元：フィスコ


*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～三陽商、SPDRゴールなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月29日　10:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6955> FDK　　　　　　 1002900 　178600　 461.53% 17.88%
<4479> マクアケ　　　　　　674800 　151820　 344.47% -8%
<2418> ツカダGHD　　　　627500 　162520　 286.11% -6.59%
<7839> SHOEI　　　　　289400 　80980　 257.37% 4.26%
<5957> 日東精　　　　　　　330100 　97840　 237.39% -3.46%
<9475> 昭文社HD　　　　　32500 　10440　 211.3% 1.21%
<7250> 太平洋　　　　　　　322100 　107940　 198.41% 6.1%
<6807> 航空電　　　　　　　524900 　203480　 157.96% -2.8%
<8842> 楽天地　　　　　　　42100 　17620　 138.93% -1.34%
<4751> サイバー　　　　　　10900600 　4638100　 135.02% -8.36%
<7201> 日産自　　　　　　　35024400 　15003840　 133.44% 7.33%
<3421> 稲葉製作　　　　　　235200 　105180　 123.62% -3.96%
<9629> ピーシーエー　　　　75000 　33880　 121.37% -8.98%
<4726> SBテクノ　　　　　108700 　49900　 117.84% -6.17%
<2760> 東エレデバ　　　　　214800 　101220　 112.21% -1.16%
<9283> 日再生エネ　　　　　1408 　670.8　 109.9% -2.78%
<3458> シーアールイー　　　94400 　47360　 99.32% -3.35%
<2715> エレマテック　　　　95900 　49060　 95.47% -5.64%
<2561> iS日国際　　　　　165593 　85421.6　 93.85% 0.04%
<3415> トウキョベース　　　496400 　263420　 88.44% 6.89%
<7196> Casa　　　　　　272300 　147680　 84.39% -3.76%
<2378> ルネサンス　　　　　192600 　107740　 78.76% -3.79%
<8011>* 三陽商　　　　　　　128400 　75960　 69.04% -5%
<3159> 丸善CHI　　　　　523200 　319600　 63.7% -0.76%
<6455> モリタHD　　　　　56000 　34500　 62.32% -2.46%
<3202> ダイトウボウ　　　　11268300 　7016660　 60.59% -0.83%
<6659> メディアGL　　　　371200 　235820　 57.41% -7.03%
<6762> TDK　　　　　　　1084200 　689700　 57.2% -3.39%
<1326>* SPDRゴール　　　9588 　6235　 53.78% 0.48%
<6535> アイモバイル　　　　828200 　539720　 53.45% -12.42%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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