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出来高変化率ランキング（10時台）～三陽商、SPDRゴールなどがランクイン
*10:43JST 出来高変化率ランキング（10時台）～三陽商、SPDRゴールなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月29日 10:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6955> FDK 1002900 178600 461.53% 17.88%
<4479> マクアケ 674800 151820 344.47% -8%
<2418> ツカダGHD 627500 162520 286.11% -6.59%
<7839> SHOEI 289400 80980 257.37% 4.26%
<5957> 日東精 330100 97840 237.39% -3.46%
<9475> 昭文社HD 32500 10440 211.3% 1.21%
<7250> 太平洋 322100 107940 198.41% 6.1%
<6807> 航空電 524900 203480 157.96% -2.8%
<8842> 楽天地 42100 17620 138.93% -1.34%
<4751> サイバー 10900600 4638100 135.02% -8.36%
<7201> 日産自 35024400 15003840 133.44% 7.33%
<3421> 稲葉製作 235200 105180 123.62% -3.96%
<9629> ピーシーエー 75000 33880 121.37% -8.98%
<4726> SBテクノ 108700 49900 117.84% -6.17%
<2760> 東エレデバ 214800 101220 112.21% -1.16%
<9283> 日再生エネ 1408 670.8 109.9% -2.78%
<3458> シーアールイー 94400 47360 99.32% -3.35%
<2715> エレマテック 95900 49060 95.47% -5.64%
<2561> iS日国際 165593 85421.6 93.85% 0.04%
<3415> トウキョベース 496400 263420 88.44% 6.89%
<7196> Casa 272300 147680 84.39% -3.76%
<2378> ルネサンス 192600 107740 78.76% -3.79%
<8011>* 三陽商 128400 75960 69.04% -5%
<3159> 丸善CHI 523200 319600 63.7% -0.76%
<6455> モリタHD 56000 34500 62.32% -2.46%
<3202> ダイトウボウ 11268300 7016660 60.59% -0.83%
<6659> メディアGL 371200 235820 57.41% -7.03%
<6762> TDK 1084200 689700 57.2% -3.39%
<1326>* SPDRゴール 9588 6235 53.78% 0.48%
<6535> アイモバイル 828200 539720 53.45% -12.42%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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