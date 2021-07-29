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7/29の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:26JST 7/29
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（14762.58、+102.01）
・シカゴ日経先物は上昇（27790、大阪比+260）
・1ドル109円90-00銭
・SOX指数は上昇（3272.45、+56.48）
・VIX指数は低下（18.31、-1.05）
・米原油先物は上昇（72.39、+0.74）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（27581.66、-388.56）
・NYダウは下落（34930.93、-127.59）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の感染拡大
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・貿易統計（7月上旬）
・対外対内証券投資（先週）
・デリバリーコンサルティングが新規上場
・ファナック<6954>、キーエンス<6861>、村田製<6981>など決算発表
・独失業率（失業保険申請率）（7月）
・ユーロ圏景況感指数（7月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（7月）
・欧州中央銀行（ECB）特別会合議事要旨（7月7日分）
・独消費者物価指数（7月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米GDP速報値（4-6月）
・米中古住宅販売成約指数（6月）
・米アマゾン、独フォルクスワーゲンなど決算発表《ST》
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