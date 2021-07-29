

*08:26JST 7/29

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（14762.58、+102.01）

・シカゴ日経先物は上昇（27790、大阪比+260）

・1ドル109円90-00銭

・SOX指数は上昇（3272.45、+56.48）

・VIX指数は低下（18.31、-1.05）

・米原油先物は上昇（72.39、+0.74）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（27581.66、-388.56）

・NYダウは下落（34930.93、-127.59）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の感染拡大

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・貿易統計（7月上旬）

・対外対内証券投資（先週）

・デリバリーコンサルティングが新規上場

・ファナック<6954>、キーエンス<6861>、村田製<6981>など決算発表

・独失業率（失業保険申請率）（7月）

・ユーロ圏景況感指数（7月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（7月）

・欧州中央銀行（ECB）特別会合議事要旨（7月7日分）

・独消費者物価指数（7月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米GDP速報値（4-6月）

・米中古住宅販売成約指数（6月）

・米アマゾン、独フォルクスワーゲンなど決算発表《ST》