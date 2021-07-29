ホーム > マーケット > 東京株式市場 > 記事

NY外為：ドルもみ合い続く、米インフラ計画は法制化に向け前進も

2021年7月29日 01:53

印刷

記事提供元：フィスコ


*01:53JST NY外為：ドルもみ合い続く、米インフラ計画は法制化に向け前進も
バイデン政権が提示していたインフラ計画を巡り、ポートマン米共和党議員は超党派議員がインフラ計画パッケージの主要課題に関し合意したとし、早くて、今晩にもprocedural vote手続を進めるための採決が行われる模様。

FOMCを控え、米国債は小動き。10年債利回りは1.25％でもみ合いが続いた。ドル・円は110円台前半で伸び悩み。ユーロ・ドルは1.1783ドルまで下落後は、1.1814ドルまで戻した。

ダウは112ドル安で推移した。《KY》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る