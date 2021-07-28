

*17:44JST 28日の日本国債市場概況：債券先物は152円35銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付152円36銭 高値152円38銭 安値152円31銭 引け152円35銭

売買高総計17156枚

2年 426回 -0.135％

5年 148回 -0.130％

10年 363回 0.015％

20年 177回 0.395％

債券先物9月限は、152円36銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買い先行となったが、米長期金利の反発にともないいったん売られ、152円31銭まで下げた。その後、日経平均株価の下落や米長期金利の低下を受けて買いが再燃し、152円38銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が売られ、20年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.20％、10年債は1.25％、30年債は1.90％近辺で推移。

債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.44％、英国債は0.56％、オーストラリア10年債は1.14％、NZ10年債は1.61％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・6月卸売在庫速報値（前月比予想：+1.1％、5月：+1.3％）

・21:30 カナダ・6月消費者物価指数（前年比予想：+3.2％、5月：+3.6％）

・03:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は0.00-0.25％に据え置き予想）

・03:30 パウエル米FRB議長会見《KK》