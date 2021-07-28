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東証業種別ランキング：金属製品が下落率トップ
*15:38JST 東証業種別ランキング：金属製品が下落率トップ
金属製品が下落率トップ。そのほか情報・通信業、サービス業、空運業、陸運業なども下落。一方、鉄鋼が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、パルプ・紙、電力・ガス業、繊維業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉄鋼 ／ 436.43 ／ 0.57
2. 石油・石炭製品 ／ 1,010.53 ／ 0.38
3. パルプ・紙 ／ 538.1 ／ 0.24
4. 電力・ガス業 ／ 356.74 ／ 0.16
5. 繊維業 ／ 602.26 ／ 0.12
6. 精密機器 ／ 10,126.86 ／ 0.09
7. 水産・農林業 ／ 486.18 ／ 0.03
8. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,845.83 ／ -0.05
9. 輸送用機器 ／ 3,329.19 ／ -0.07
10. 保険業 ／ 1,007.23 ／ -0.19
11. 銀行業 ／ 139.42 ／ -0.21
12. 鉱業 ／ 225.66 ／ -0.24
13. 卸売業 ／ 1,806.57 ／ -0.36
14. 建設業 ／ 1,158.51 ／ -0.46
15. 非鉄金属 ／ 989.63 ／ -0.67
16. 医薬品 ／ 3,080.13 ／ -0.70
17. ゴム製品 ／ 3,433.85 ／ -0.72
18. 食料品 ／ 1,691.98 ／ -0.72
19. ガラス・土石製品 ／ 1,113.22 ／ -0.77
20. 機械 ／ 2,212.22 ／ -0.78
21. 化学工業 ／ 2,287.86 ／ -0.78
22. 小売業 ／ 1,410.72 ／ -0.87
23. 海運業 ／ 585.99 ／ -0.93
24. 不動産業 ／ 1,456.36 ／ -0.94
25. その他金融業 ／ 691.58 ／ -1.04
26. 証券業 ／ 370.96 ／ -1.18
27. 電気機器 ／ 3,585.11 ／ -1.32
28. 陸運業 ／ 1,942. ／ -1.58
29. その他製品 ／ 3,617.74 ／ -1.70
30. 空運業 ／ 201.59 ／ -1.72
31. サービス業 ／ 2,837.59 ／ -2.03
32. 情報・通信業 ／ 4,694.51 ／ -2.07
33. 金属製品 ／ 1,327.36 ／ -2.58《FA》
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