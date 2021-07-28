

*15:38JST 東証業種別ランキング：金属製品が下落率トップ

金属製品が下落率トップ。そのほか情報・通信業、サービス業、空運業、陸運業なども下落。一方、鉄鋼が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、パルプ・紙、電力・ガス業、繊維業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉄鋼 ／ 436.43 ／ 0.57

2. 石油・石炭製品 ／ 1,010.53 ／ 0.38

3. パルプ・紙 ／ 538.1 ／ 0.24

4. 電力・ガス業 ／ 356.74 ／ 0.16

5. 繊維業 ／ 602.26 ／ 0.12

6. 精密機器 ／ 10,126.86 ／ 0.09

7. 水産・農林業 ／ 486.18 ／ 0.03

8. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,845.83 ／ -0.05

9. 輸送用機器 ／ 3,329.19 ／ -0.07

10. 保険業 ／ 1,007.23 ／ -0.19

11. 銀行業 ／ 139.42 ／ -0.21

12. 鉱業 ／ 225.66 ／ -0.24

13. 卸売業 ／ 1,806.57 ／ -0.36

14. 建設業 ／ 1,158.51 ／ -0.46

15. 非鉄金属 ／ 989.63 ／ -0.67

16. 医薬品 ／ 3,080.13 ／ -0.70

17. ゴム製品 ／ 3,433.85 ／ -0.72

18. 食料品 ／ 1,691.98 ／ -0.72

19. ガラス・土石製品 ／ 1,113.22 ／ -0.77

20. 機械 ／ 2,212.22 ／ -0.78

21. 化学工業 ／ 2,287.86 ／ -0.78

22. 小売業 ／ 1,410.72 ／ -0.87

23. 海運業 ／ 585.99 ／ -0.93

24. 不動産業 ／ 1,456.36 ／ -0.94

25. その他金融業 ／ 691.58 ／ -1.04

26. 証券業 ／ 370.96 ／ -1.18

27. 電気機器 ／ 3,585.11 ／ -1.32

28. 陸運業 ／ 1,942. ／ -1.58

29. その他製品 ／ 3,617.74 ／ -1.70

30. 空運業 ／ 201.59 ／ -1.72

31. サービス業 ／ 2,837.59 ／ -2.03

32. 情報・通信業 ／ 4,694.51 ／ -2.07

33. 金属製品 ／ 1,327.36 ／ -2.58《FA》