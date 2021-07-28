

*12:22JST ウェルス・マネジメント---株主優待の有効期限延長を発表

ウェルス・マネジメント<3772>は27日、新型コロナウイルス感染再拡大を背景に株主優待券が利用できない状況があったことから、株主優待の利用機会確保を目的に、従来2021年12月31日を有効期限としていた株主優待および特別株主優待の有効期限を6か月間延長すると発表した。

変更後の有効期限はいずれも2022年6月30日。

券面記載の有効期限を読み替えることとし、新たな有効期限を記載した株主優待券との交換はしない。《ST》