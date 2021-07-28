関連記事
ウェルス・マネジメント 株主優待の有効期限延長を発表
記事提供元：フィスコ
*12:22JST ウェルス・マネジメント---株主優待の有効期限延長を発表
ウェルス・マネジメント<3772>は27日、新型コロナウイルス感染再拡大を背景に株主優待券が利用できない状況があったことから、株主優待の利用機会確保を目的に、従来2021年12月31日を有効期限としていた株主優待および特別株主優待の有効期限を6か月間延長すると発表した。
変更後の有効期限はいずれも2022年6月30日。
券面記載の有効期限を読み替えることとし、新たな有効期限を記載した株主優待券との交換はしない。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- USEN-NEXT HOLDINGS 福岡県中間市内全10校の小中学校に、校歌が流れるオリジナルチャイムを制作 7/28 12:32
- USEN-NEXT HOLDINGS and factoryより宿泊管理システム「innto」の共有保有権を事業譲受 7/28 12:26
- サイバーリンクス 「マイナトラスト電子委任状」、調達ポータルと政府電子調達に採用 7/28 12:20
- ＪＢＲ アクトコール、ＴＳＵＮＡＧＵの完全子会社化及びシックとの資本業務提携、会員数300万人突破へ 7/28 12:17
- 霞ヶ関キャピタル 株式分割及び定款の一部変更並びに株主優待制度の変更を発表 7/28 12:10