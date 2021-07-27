

*17:48JST 27日の日本国債市場概況：債券先物は152円29銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付152円36銭 高値152円37銭 安値152円24銭 引け152円29銭

売買高総計18929枚

2年 426回 -0.130％

5年 148回 -0.130％

10年 363回 0.010％

20年 177回 0.400％

債券先物9月限は、152円36銭で取引を開始。前日NY市場での米株続伸・長期金利上昇を受けて売りが先行した。その後、財務省の40年債入札の結果は順調だったが、米長期金利の低下一服感による持ち高調整的な売りが続いたといわれ、152円37銭から152円24銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.20％、10年債は1.29％、30年債は1.90％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.44％、英国債は0.55％、オーストラリア10年債は1.20％、NZ10年債は1.64％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・6月耐久財受注速報値（前月比予想：+2.1％、5月：+2.3％）

・22:00 米・5月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+1.6％、4月：+1.8％）

・22:00 米・5月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+16.30％、4月：+14.88％）

・23:00 米・7月消費者信頼感指数（予想：123.9、6月：127.3）

・23:00 米・7月リッチモンド連銀製造業指数（予想：20、6月：22）

・02:00 米財務省・5年債入札

・米連邦公開市場委員会（FOMC、28日まで）《KK》