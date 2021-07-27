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【M&A速報：2021/07/27（1）】MUFGグループ、総額200億円のファンドを設立

2021年7月27日 12:04

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記事提供元：フィスコ


*12:04JST 【M&A速報：2021/07/27（1）】MUFGグループ、総額200億円のファンドを設立
■MUFG<8306>グループ、総額200億円の「三菱UFJイノベーション・パートナーズ2号ファンド」を設立　ESG・SDGsなども投資領域に

■メンタリティ教育のLiLi、プレシリーズAでBonds Investment Groupなどから総額1億円の資金調達を実施

■建築コンサルティング会社の工事企画、資金調達を実施

■モリト<9837>子会社のモリトジャパン、会社分割により事業を新設準備会社に承継

■メディアドゥ<3678>グループでアニメ・マンガコミュニティ運営のMyAnimeList、電通グループ<4324>などから資金調達を実施

■アドバネクス<5998>、子会社の船橋電子を吸収合併

■ナガワ<9663>、太平電業<1968>を処分先として自己株式を処分

■ソーシャルカレンダーアプリ「Skele(スケル)」運営のpow、ANOBAKAなどから総額5100万円の資金調達を実施

■ストレッチ専門店「Dr.stretch」運営のフュービック、伊藤忠商事<8001>と資本業務提携

■モバイルオーダーPOS「ダイニー」開発のdinii、シリーズAでグロービス・キャピタル・パートナーズなどから3.5億円の資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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