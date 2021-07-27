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今日の注目スケジュール：米耐久財受注、米消費者信頼感指数、国際通貨基金が世界経済見通し最新版公表など

2021年7月27日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：米耐久財受注、米消費者信頼感指数、国際通貨基金が世界経済見通し最新版公表など
＜国内＞
08:50　企業向けサービス価格指数(6月)　　1.5％
16:30　黒田日銀総裁が講演


サーキュレーションが東証マザーズに新規上場(公開価格:1810円)


＜海外＞
08:00　韓・GDP(4-6月)　　1.9％
10:30　中・工業企業利益(6月)　　36.4％
17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(6月)　　8.4％
21:30　ブ・経常収支(6月)　59.53億ドル　38.40億ドル
21:30　ブ・海外直接投資(6月)　40.00億ドル　12.29億ドル
21:30　米・耐久財受注(6月)　2.1％　2.3％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(5月)　　1.8％
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(5月)　　14.88％
23:00　米・消費者信頼感指数(7月)　124.5　127.3


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(28日まで)

国際通貨基金(IMF)が世界経済見通し(WEO)最新版公表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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