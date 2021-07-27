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今日の注目スケジュール：米耐久財受注、米消費者信頼感指数、国際通貨基金が世界経済見通し最新版公表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米耐久財受注、米消費者信頼感指数、国際通貨基金が世界経済見通し最新版公表など
＜国内＞
08:50 企業向けサービス価格指数(6月) 1.5％
16:30 黒田日銀総裁が講演
サーキュレーションが東証マザーズに新規上場(公開価格:1810円)
＜海外＞
08:00 韓・GDP(4-6月) 1.9％
10:30 中・工業企業利益(6月) 36.4％
17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(6月) 8.4％
21:30 ブ・経常収支(6月) 59.53億ドル 38.40億ドル
21:30 ブ・海外直接投資(6月) 40.00億ドル 12.29億ドル
21:30 米・耐久財受注(6月) 2.1％ 2.3％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(5月) 1.8％
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(5月) 14.88％
23:00 米・消費者信頼感指数(7月) 124.5 127.3
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(28日まで)
国際通貨基金(IMF)が世界経済見通し(WEO)最新版公表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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