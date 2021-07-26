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塩野義製薬は「経口」の新型コロナ治療薬の臨床試験開始が注目されて大きく出直る

2021年7月26日 10:19

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■朝、7月22日に初回投与を行ったと発表

　塩野義製薬<4507>(東1)は7月26日、続伸基調で始まり、取引開始後は5889円(104円高)まで上げて大きく出直っている。朝8時半、「経口」の新型コロナ治療薬の臨床試験開始を発表し、注目されている。

　型コロナウイルス感染症(COVID-19)治療薬S-217622の経口抗ウイルス薬の国内第1相臨床試験を開始し、7月22日に初回投与を行ったと発表した。「経口」は錠剤タイプと推定されている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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