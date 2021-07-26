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ＫａｉｚｅｎＰＦ 大幅に6日ぶり反発、ウェブサイト制作のディーゼロを子会社化、取得価額4.31億円／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:13JST <4170> ＫａｉｚｅｎＰＦ 1423 +49
大幅に6日ぶり反発。ウェブサイト企画・制作のディーゼロ（福岡市）株344株（議決権所有割合70.2％）を取得し、子会社化すると発表している。取得価額は4.31億円。ディーゼロは技術力や提案力が強みで、年間300件以上の制作・運用実績を持つ九州最大級のウェブ専門制作会社。子会社化でUXソリューションの提供価値向上などのほか、サイト開発から運用まで効果的に支援する体制を構築し、ブランド確立を目指す。《FA》
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