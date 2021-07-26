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今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、米新築住宅販売件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
09:30 製造業PMI(7月) 52.4
09:30 サービス業PMI(7月) 48.0
09:30 総合PMI(7月) 48.9
10:00 営業毎旬報告(7月20日現在、日本銀行)
14:30 全国百貨店売上高(6月) 65.2％
14:30 東京地区百貨店売上高(6月) 77.7％
新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)
＜海外＞
07:45 NZ・貿易収支(6月) 4.69億NZドル
17:00 独・IFO企業景況感指数(7月) 101.8
23:00 米・新築住宅販売件数(6月) 80.0万戸 76.9万戸
27:00 ブ・貿易収支(先週) 20.36億ドル
米・イラク首相がバイデン大統領と会談
欧・非公式欧州連合(EU)財務相会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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