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今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、米新築住宅販売件数など

2021年7月26日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
09:30　製造業PMI(7月)　　52.4
09:30　サービス業PMI(7月)　　48.0
09:30　総合PMI(7月)　　48.9
10:00　営業毎旬報告(7月20日現在、日本銀行)
14:30　全国百貨店売上高(6月)　　65.2％
14:30　東京地区百貨店売上高(6月)　　77.7％


新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)


＜海外＞
07:45　NZ・貿易収支(6月)　　4.69億NZドル
17:00　独・IFO企業景況感指数(7月)　　101.8
23:00　米・新築住宅販売件数(6月)　80.0万戸　76.9万戸
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　20.36億ドル


米・イラク首相がバイデン大統領と会談

欧・非公式欧州連合(EU)財務相会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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