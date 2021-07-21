ランドネット　初値5320円、公開価格を38.9％上回る、中古不動産の買取販売／新興市場スナップショット



*13:20JST <2991> ランドネット 4855 -

公開価格（3830円）を38.9％上回る5320円で初値を付けた。会社設立は99年9月29日。主な事業は中古不動産の買取販売や買取後のリフォーム・リノベーション。仲介や賃貸不動産の管理も手掛ける。21年7月期の営業利益予想は前期比29.1％増の11.29億円。不動産売買事業、不動産賃貸管理事業ともに順調に伸びており、利益が拡大すると見込んでいる。第3四半期累計の実績は9.51億円で、進捗率は84.2％。《TY》