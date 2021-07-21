

*07:30JST NY金：やや反発で1811.40ドル、換金目的の売りは一巡

NY金先物8月限はやや反発（COMEX金8月限終値：1811.40 ↑2.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比+2.20ドルの1811.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1805.20ドル-1825.90ドル。換金目的の売りは一巡し、ニューヨーク市場の序盤にかけて1825.90ドルまで反発。ただ、米国株式の反発を意識した売りが観測されており、上げ幅は縮小。通常取引終了後の時間外取引では1810ドルを挟んだ水準で推移した。《FA》