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今日の注目スケジュール：貿易収支、日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨、スーパーマーケット売上高など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨、スーパーマーケット売上高など
＜国内＞
08:50 貿易収支(6月) 5271億円 -1871億円
08:50 輸出(6月) 46.1％ 49.6％
08:50 輸入(6月) 28.3％ 27.9％
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(6月17・18日分)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00 スーパーマーケット売上高(6月) 2.9％
14:30 日本証券業協会の森田会長が定例会見
15:00 工作機械受注(6月) 96.6％
ランドネットが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:3830円)
＜海外＞
10:30 豪・小売売上高(6月) -0.8％ 0.4％
17:00 南ア・消費者物価指数(6月) 4.8％ 5.2％
キャシー・ウッド氏らが参加するビットコイン関連イベント「The B Word」
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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