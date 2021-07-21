ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：貿易収支、日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨、スーパーマーケット売上高など

2021年7月21日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨、スーパーマーケット売上高など
＜国内＞
08:50　貿易収支(6月)　5271億円　-1871億円
08:50　輸出(6月)　46.1％　49.6％
08:50　輸入(6月)　28.3％　27.9％
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(6月17・18日分)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00　スーパーマーケット売上高(6月)　　2.9％
14:30　日本証券業協会の森田会長が定例会見
15:00　工作機械受注(6月)　　96.6％


ランドネットが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:3830円)


＜海外＞
10:30　豪・小売売上高(6月)　-0.8％　0.4％
17:00　南ア・消費者物価指数(6月)　4.8％　5.2％


キャシー・ウッド氏らが参加するビットコイン関連イベント「The B Word」


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る