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[通貨オプション]調整
記事提供元：フィスコ
*04:40JST [通貨オプション]調整
ドル・円オプション市場は調整色が強く、まちまちとなった。短期物はリスク警戒感を受けたオプション買いが後退。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強かった。
■変動率
・1カ月物5.79％⇒5.67％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.88 %⇒5.91％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.02％⇒6.01％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.30％⇒6.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.57％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.63％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.71％⇒＋0.73％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.85％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.71％）《KY》
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