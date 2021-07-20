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NY外為：リスク回避の円買い後退、米国債伸び悩む、株式相場回復
記事提供元：フィスコ
*23:20JST NY外為：リスク回避の円買い後退、米国債伸び悩む、株式相場回復
NY外為市場では株高に連れリスク回避の円買いが後退した。米国債相場は株高に連れ、伸び悩み。10年債利回りは朝方1.126％まで低下後、1.16％まで戻した。
ドル・円は109円35銭の安値から109円64銭まで反発。ユーロ・円は128円60銭まで下落後、129円00銭まで反発した。
ダウ平均株価は477ドル高で推移した。昨日は700ドル超下げて引けた。《KY》
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