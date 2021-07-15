

*22:08JST 【市場反応】新規失業保険申請件数はパンデミック来で最小、7月NY連銀製造業景気指数は過去最高、ドルじり高

米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（7月10日）は前週比2.6万件減の36.0万件となった。パンデミックにより経済が封鎖した昨年3月来で最小となった。予想35.0万件は上回った。失業保険継続受給者数（7月3日）は324.1万人と、前回336.7万人から予想以上に減少した。

同時刻に発表された7月NY連銀製造業景気指数は43と、予想を上回り過去最高を記録。価格も過去最高となった。一方、7月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は21.9と、6月30.7から予想以上に減少し、昨年12月来で最低となった。

米6月輸入物価指数は前月比＋1.0％。伸びは予想外に5月+1.1％から鈍化した。

強弱まちまちの結果を受け米国債相場はもみ合い。10年債利回りは1.32％から1.33％で推移した。外為市場ではドルが堅調に推移しドル・円は110円00銭から110円07銭までじり高推移。ユーロ・ドルは1.1815ドルから1.1804ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・6月輸入物価指数：前月比＋1.0％（予想：+1.1％、5月：+1.1％）

・米・7月NY連銀製造業景気指数：43（予想：18.0、6月：17.4）

・米・7月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：21.9（予想：28.0、6月：30.7）

・米・先週分新規失業保険申請件数：36.0万件（予想：35.0万件、前回：38.6万件←37.3万件）

・米・失業保険継続受給者数：324.1万人（予想：330.0万人、前回：336.7万人←333.9万人）《KY》