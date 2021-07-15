ＡＨＣグループ　一時ストップ高、自社株買い実施をポジティブ視／新興市場スナップショット



*13:05JST <7083> ＡＨＣグループ 1195 +144

一時ストップ高。2万3000株（0.40億円）を上限として自社株買いを実施すると発表している。発行済株式総数に対する割合は1.10％。取得期間は15日-11月30日。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することが目的。また、21年11月期第2四半期累計（20年12月-21年5月）の営業損益は0.95億円の赤字（前年同期実績0.17億円の黒字）で着地した。福祉事業や外食事業の落ち込みが響いた。通期予想は1.41億円の赤字で据え置き。《TY》