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NY外為：ドル安値圏でもみ合い、パウエルFRB議長の証言開始で様子見
記事提供元：フィスコ
*01:29JST NY外為：ドル安値圏でもみ合い、パウエルFRB議長の証言開始で様子見
連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の下院金融サービス委員会での証言が開始された。質疑応答に注目が集まる。
米国債相場は伸び悩み。10年債利回りは1.37％で下げ止まった。ドル・円は110円を挟む展開。ユーロ・ドルは1806ドdるから1.1835ドルまで上昇し日中高値を更新した。《KY》
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