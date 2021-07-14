Ｅｎｊｉｎ　ストップ高買い気配、前期営業利益倍増で会社計画上回る／新興市場スナップショット



*13:04JST <7370> Ｅｎｊｉｎ 3730カ -

ストップ高買い気配。前日に21年5月期の決算を発表、営業利益は前期比2倍の6.07億円で着地した。採用費や旅費交通費、諸経費などの削減に努めた結果、会社計画（4.99億円）を上回った。22年5月期の営業利益予想は同53.5％増の9.32億円と発表している。中小・中堅企業、医療機関を対象としたPR支援サービスを中心として、プラットフォーム事業を拡充し、顧客のPR戦略を総合的にサポートできる事業強化を継続的に進めるようだ。《TY》