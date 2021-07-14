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【M&A速報：2021/07/14（1）】堀場製作所グループ、電源装置メーカーの独BeXema社を買収

2021年7月14日 12:24

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記事提供元：フィスコ


*12:24JST 【M&A速報：2021/07/14（1）】堀場製作所グループ、電源装置メーカーの独BeXema社を買収
■堀場製作所<6856>グループの独ホリバ・ヨーロッパ、電源装置メーカーの独BeXema社を買収

■スマートリモコン「Nature Remo」開発のNature、環境エネルギー投資などから資金調達を実施

■医療機器アプリ開発のSave Medical、Bonds Investment Groupなどから資金調達を実施

■商品製造からプロモーションまで一気通貫で中国展開を支援するドリームクリエイション、資金調達を実施

■原子力機構発ベンチャーのエマルションフローテクノロジーズ、シードラウンドでリアルテックファンドから資金調達を実施

■顧客紹介マッチングサービス提供のSaleshub、シリーズAでインキュベイトファンドなどから1億円の資金調達を実施

■東京大発スタートアップで睡眠測定医療機器ウェアラブルデバイス開発等のACCELStars、約3.3億円の資金調達を実施

■ローム<6963>、CVC活動を開始　総額50億円の投資枠を新設

■北洋銀行<8524>、バイオ・ヘルスケア分野に取り組む企業を支援する「札幌イノベーションファンド投資事業有限責任組合」に参画

■日立造船<7004>のスイス子会社、バイオガス関連企業の独Schmack Biogas Service社など2社を買収

■アイケイ<2722>、中期経営計画を発表

■スタートアップ・投資家支援サービスのケップル、SuMi TRUSTイノベーションファンドなどから約4.7億円の資金調達を実施

■シェアハウス・コワーキングスペース事業のStage Gate、事業投資・コンサルティングのSHiNWA COMPANYと資本業務提携

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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