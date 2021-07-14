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今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、米生産者物価コア指数、米地区連銀経済報告(ベージュブック)公表など

2021年7月14日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、米生産者物価コア指数、米地区連銀経済報告(ベージュブック)公表など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
13:30　設備稼働率(5月)　　1.1％
13:30　鉱工業生産(5月)　　-5.9％


＜海外＞
09:00　シンガポール・GDP(4-6月)　14.3％　1.3％
11:00　NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％
15:00　英・消費者物価コア指数(6月)　　2.0％
15:00　英・生産者物価産出指数(6月)　　4.6％
15:30　印・卸売物価(6月)　12.18％　12.94％
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(5月)　0.2％　0.8％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　　19.00％
21:30　米・生産者物価コア指数(6月)　　4.8％
23:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％


米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が半期に1度の議会証言(下院金融委員会)

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表

米・ミネアポリス連銀総裁が討論会に参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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