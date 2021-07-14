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今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、米生産者物価コア指数、米地区連銀経済報告(ベージュブック)公表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英消費者物価コア指数、米生産者物価コア指数、米地区連銀経済報告(ベージュブック)公表など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
13:30 設備稼働率(5月) 1.1％
13:30 鉱工業生産(5月) -5.9％
＜海外＞
09:00 シンガポール・GDP(4-6月) 14.3％ 1.3％
11:00 NZ・ニュージーランド準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
15:00 英・消費者物価コア指数(6月) 2.0％
15:00 英・生産者物価産出指数(6月) 4.6％
15:30 印・卸売物価(6月) 12.18％ 12.94％
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(5月) 0.2％ 0.8％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 19.00％
21:30 米・生産者物価コア指数(6月) 4.8％
23:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
米・パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が半期に1度の議会証言(下院金融委員会)
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)公表
米・ミネアポリス連銀総裁が討論会に参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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