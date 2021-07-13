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【M&A速報：2021/07/13（2）】米Google、決済アプリ「プリン」提供のpringを子会社化

2021年7月13日 16:36

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記事提供元：フィスコ


*16:36JST 【M&A速報：2021/07/13（2）】米Google、決済アプリ「プリン」提供のpringを子会社化
■米Google、メタップス<6172>などから決済アプリ「プリン」提供のpringの株式を取得し子会社化

■J-STAR管理・運営ファンド投資先のMattrz（旧ペリプラス）、SaaS型Webマーケティングツール開発のFree Sparkの株式取得

■鶏卵生産のホクリヨウ<1384>、子会社の第一ポートリーファームを吸収合併

■トレイダーズHD<8704>、持ち分法適用関連会社ZEエナジーの全保有株式を譲渡　債権放棄を実施

■ストライダーズ<9816>、インドネシアIndogen Capital社が運営する東南アジアのスタートアップ特化型ファンドに出資

■貸付投資「Funds」運営のファンズ、FFGベンチャービジネスパートナーズなどから資金調達を実施

■ユナイテッド<2497>、ナイジェリアでエンジニア育成事業等展開の米Decagon Global社に出資

■東宝<9602>、子会社で九州主要都市のビル5物件の賃貸事業を展開する萬活土地起業を吸収合併

■住江織物<3501>、中長期経営目標を発表

■北海道で資源リサイクル事業展開の鈴木商会、建造物解体業の木村工務店を買収

■富士通ベンチャーズ、商品取引プラットフォーム提供のシンガポールDigital Commodity Exchange社に出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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