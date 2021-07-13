

*14:35JST ローツェ---伸び悩んで急落、第1四半期好決算発表も出尽くし感優勢

ローツェ<6323>は伸び悩んで急落。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は28.5億円で前年同期比49.7％増益、通期計画102億円で前期比9.6％増に対して、順調なスタートを切る形に。半導体関連装置の受注及び販売が引き続き好調に推移しているようだ。ただ、半導体製造装置の良好な市場環境は織り込み済みであり、本日は半導体製造装置各社の株価下落も目立っていることで、短期的な出尽くし感を意識する動きが優勢になっている。《YN》