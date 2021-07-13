関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～ジースリーHD、IS米国債1-3年ETFなどがランクイン
*10:50JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ジースリーHD、IS米国債1-3年ETFなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月13日 10:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3168> 黒谷 706400 100340 604.01% -1.88%
<1419> タマホーム 1643100 236240 595.52% 11.64%
<4173> M−WACUL 182300 31920 471.12% 9.5%
<7725> インターアク 392700 89920 336.72% -7.4%
<6323> ローツェ 382800 93640 308.8% -5.73%
<4051> GMO-FG 46700 14220 228.41% 8.7%
<3647>* ジースリーHD 1573200 497640 216.13% 10.63%
<2462> ライク 202500 64440 214.25% 8.52%
<7516> コーナン商事 349200 125060 179.23% 6.74%
<4992> 北興化 341000 145380 134.56% 1.12%
<4933> I−ne 151200 65460 130.98% 11.34%
<2301> 学情 123200 54240 127.14% -4.86%
<2620>* IS米国債1-3年ETF 45915 21926.6 109.4% 0.23%
<8909> シノケンG 176700 85180 107.44% 5.51%
<5074> テスホールディングス 1312700 652680 101.12% 4.8%
<6629> テクノHR 2431700 1244960 95.32% 1.88%
<7600> 日本MDM 59100 31560 87.26% 4.35%
<8135> ゼット 5638000 3143940 79.33% 7.75%
<6172> メタップス 2196600 1252720 75.35% -4.68%
<3349> コスモス薬品 220900 127820 72.82% 9.74%
<9740>* CSP 55400 32180 72.16% -1.14%
<5337> ダントーHD 1331800 878120 51.66% -6.67%
<2497> UNITED 168900 113040 49.42% 4.76%
<6255>* エヌピーシー 1101700 739760 48.93% 4.2%
<6663> 太洋工業 73500 49540 48.36% 1.17%
<7187> ジェイリース 404800 276120 46.6% 6.09%
<6644> 大崎電 160600 109880 46.16% 3.5%
<7095>* MacbeeP 61000 43060 41.66% 5.05%
<4320> CEHD 95000 67720 40.28% 2.83%
<9326>* 関通 67500 50600 33.4% -1.9%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- コーナン商事 大幅続伸、第1四半期減益決算もあく抜け感が優勢に 7/13 11:01
- コスモス薬品 大幅続伸、上振れ決算や増配を受けて買い安心感 7/13 10:39
- タマホーム 大幅続伸、連続増益見通しや高い中計計画を好感 7/13 10:19
- レノバ 大幅続伸、日銀が脱炭素融資で優遇策検討と伝わる 7/13 10:08
- 出来高変化率ランキング（9時台）～WACUL、黒谷などがランクイン 7/13 10:06