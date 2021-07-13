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出来高変化率ランキング（10時台）～ジースリーHD、IS米国債1-3年ETFなどがランクイン

2021年7月13日 10:50

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記事提供元：フィスコ


*10:50JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ジースリーHD、IS米国債1-3年ETFなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月13日　10:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<3168> 黒谷　　　　　　　 706400 　100340　 604.01% -1.88%
<1419> タマホーム　　　　　1643100 　236240　 595.52% 11.64%
<4173> M−WACUL　　　　182300 　31920　 471.12% 9.5%
<7725> インターアク　　　　392700 　89920　 336.72% -7.4%
<6323> ローツェ　　　　　　382800 　93640　 308.8% -5.73%
<4051> GMO-FG　　　　46700 　14220　 228.41% 8.7%
<3647>* ジースリーHD　　　1573200 　497640　 216.13% 10.63%
<2462> ライク　　　　　　　202500 　64440　 214.25% 8.52%
<7516> コーナン商事　　　　349200 　125060　 179.23% 6.74%
<4992> 北興化　　　　　　　341000 　145380　 134.56% 1.12%
<4933> I−ne　　　　　　　151200 　65460　 130.98% 11.34%
<2301> 学情　　　　　　　　123200 　54240　 127.14% -4.86%
<2620>* IS米国債1-3年ETF　45915 　21926.6　 109.4% 0.23%
<8909> シノケンG　　　　　176700 　85180　 107.44% 5.51%
<5074> テスホールディングス　　　　　1312700 　652680　 101.12% 4.8%
<6629> テクノHR　　　　　2431700 　1244960　 95.32% 1.88%
<7600> 日本MDM　　　　　59100 　31560　 87.26% 4.35%
<8135> ゼット　　　　　　　5638000 　3143940　 79.33% 7.75%
<6172> メタップス　　　　　2196600 　1252720　 75.35% -4.68%
<3349> コスモス薬品　　　　220900 　127820　 72.82% 9.74%
<9740>* CSP　　　　　　　55400 　32180　 72.16% -1.14%
<5337> ダントーHD　　　　1331800 　878120　 51.66% -6.67%
<2497> UNITED　　　　168900 　113040　 49.42% 4.76%
<6255>* エヌピーシー　　　　1101700 　739760　 48.93% 4.2%
<6663> 太洋工業　　　　　　73500 　49540　 48.36% 1.17%
<7187> ジェイリース　　　　404800 　276120　 46.6% 6.09%
<6644> 大崎電　　　　　　　160600 　109880　 46.16% 3.5%
<7095>* MacbeeP　　　61000 　43060　 41.66% 5.05%
<4320> CEHD　　　　　　95000 　67720　 40.28% 2.83%
<9326>* 関通　　　　　　　　67500 　50600　 33.4% -1.9%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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