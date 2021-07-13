

*08:17JST 7/13

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28569.02、+628.60）

・NYダウは上昇（34996.18、+126.02）

・ナスダック総合指数は上昇（14733.24、+31.32）

・シカゴ日経先物は上昇（28655、大阪比+155）

・1ドル110円30-40銭

・SOX指数は上昇（3319.00、+40.61）

・VIX指数は低下（16.17、-0.01）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・米原油先物は下落（74.10、-0.46）

・米長期金利は上昇

・米国の早期利上げ懸念

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・日銀営業毎旬報告（7月10日現在）

・投信概況（6月）

・桜田経済同友会代表幹事が記者会見

・中国貿易収支（6月）

・独消費者物価指数（CPI）（6月）

・米消費者物価指数（CPI）（6月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・米財政収支（6月）

・国際エネルギー機関（IEA）月報

・米JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックスなど決算発表《ST》