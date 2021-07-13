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7/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:17JST 7/13
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28569.02、+628.60）
・NYダウは上昇（34996.18、+126.02）
・ナスダック総合指数は上昇（14733.24、+31.32）
・シカゴ日経先物は上昇（28655、大阪比+155）
・1ドル110円30-40銭
・SOX指数は上昇（3319.00、+40.61）
・VIX指数は低下（16.17、-0.01）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・米原油先物は下落（74.10、-0.46）
・米長期金利は上昇
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・日銀営業毎旬報告（7月10日現在）
・投信概況（6月）
・桜田経済同友会代表幹事が記者会見
・中国貿易収支（6月）
・独消費者物価指数（CPI）（6月）
・米消費者物価指数（CPI）（6月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・米財政収支（6月）
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・米JPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックスなど決算発表《ST》
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