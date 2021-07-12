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12日の日本国債市場概況：債券先物は152円19銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:29JST 12日の日本国債市場概況：債券先物は152円19銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付152円16銭 高値152円24銭 安値152円13銭 引け152円19銭
売買高総計12121枚
2年 426回 -0.120％
5年 148回 -0.120％
10年 363回 0.025％
20年 176回 0.410％
債券先物9月限は、152円16銭で取引を開始。前週末NY市場での米長期金利上昇を受けて売りが先行し、152円13銭まで下げた。その後、いったん買い戻され152円24銭まで上げたが、あすの20年債入札を控えて再び売りが優勢になった。現物債の取引では、2年債、10年債、20年債が買われ、5年債が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.20％、10年債は1.33％、30年債は1.96％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.30％、英国債は0.63％、オーストラリア10年債は1.30％、NZ10年債は1.63％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・24:30 米財務省・3年債入札に・01:00 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁オンライン対話集会参加
・02:00 米財務省・10年債入札《KK》
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