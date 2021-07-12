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【M&A速報：2021/07/12（1）】トランコム<9058>、倉庫マッチングサービス提供のsoucoと資本業務提携

2021年7月12日 12:09

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記事提供元：フィスコ


*12:09JST 【M&A速報：2021/07/12（1）】トランコム<9058>、倉庫マッチングサービス提供のsoucoと資本業務提携
■トランコム<9058>、倉庫マッチングサービス提供のsoucoと資本業務提携

■外国人採用支援事業のOne Terrace、シリーズAでENEOSイノベーションパートナーズ合同会社から資金調達を実施

■セコム<9735>、子会社セコム上信越<4342>へのTOBが成立　上場廃止へ

■中小企業基盤整備機構、MIT Corporate Advisory Services運営のMIT広域再建支援投資事業有限責任組合に30億円を出資

■東工大発ベンチャーでAIプロテオミクス研究開発のaiwell、Future Food Fund 1号投資事業有限責任組合から資金調達を実施

■フリージア・マクロス<6343>、日邦産業<9913>へのTOB買付期間を7月27日まで延長

■淀川製鋼所<5451>、ソフトウェア設計・開発のアルダックを買収

■NEW ART HOLDINGS<7638>、美術品オークション主催のエスト・ウェストオークションズを買収

■クールジャパン機構、外食企業のASEAN出店を支援するGF CAPITALの全保有株式を飲食店経営支援のG-FACTORYに譲渡

■英シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー、スズケン<9987>に追加出資

■いよベンチャーファンド6号、ビジネスコミュニケーションをAIで解析するコグニティに出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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