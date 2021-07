「See=見える」とだけ覚えては英語は話せない!? コアで覚える英語 (12)

コアで覚える英語12回目は「see」だ。単純な単語ほどその本来の意味が発展し、さまざまな意味に転じるためコアイメージが重要になる。今回はseeのコアを紹介する。

■seeのコアは

seeのコアは「目でとらえる」である。これは日本語の「見える」とほぼ同じだが目でとらえるのは物理的な物だけではない。具体的な例をふまえて以下に説明しよう。

■「見える」以外の意味-1 確かめる・読む・気付く・分かる・認識する

以下の例文を見て欲しい。

・I saw the breaking news yesterday.(その速報なら昨日見たよ)

・I don’t see what your point.(要点は何?)

・I can see him to be a nice person.(彼がイイ人だというのは分かる)

「目でとらえる」のは物だけでなく出来事も対象になる。そしてそれは「認識する・解釈する」という意味に発展する。また「記事・新聞を読む」という意味にもなる。日本語の「見る」も同じように使うため、感覚は掴みやすいのではないだろうか。

■「見える」以外の意味-2 人に会う・見送る・見届ける

seeのコア「目でとらえる」という点から「人に会う」という意味にも発展する。以下がその例文である。

・I saw him yesterday.(彼に昨日会った)

・Are you seeing someone?(誰か付き合っている人いるの?)

・I’ll see you to the door.(ドアまで見送る)

「See you tomorrow = また明日」というフレーズは日本人にもお馴染みだろう。「see=会う」はイメージを掴むのは難しくないはずだ。

■フレーズで覚える

最後に会話でよく使うフレーズを紹介しよう。

・Let me see…(ええっと・・・)

・I’ll see what I can do(考えておこう)

・Do you see?(分かる?)

・See!?(ほらね!)

・See through it.(見届ける・見抜く・シースルー)

シースルーは日本語でも「シースルーのドレス」など耳にすることもあるのではないだろうか。名詞(形容詞)だけではなく「I can see through it(~はお見通し)」のように動詞としても使用する。

今回紹介したseeは数あるコアシリーズの中でも簡単なのではないだろうか。是非単語のコアを体得する感覚を掴んで欲しい。(記事:newpowersoul・記事一覧を見る)