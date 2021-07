ゲラン“唇のための最高級ジュエリー”「ルージュ ジェ」から究極のマットフィニッシュ新登場

ゲラン(GUERLAIN)の“唇のための最高級ジュエリー”「ルージュ ジェ」に、新テクスチャーが仲間入り。「ルージュ ジェ ラグジュリアス ヴェルヴェット」が、2021年8月4日(水)より全国発売となる。

■“唇のための最高級ジュエリー”に「究極のマットフィニッシュ」

ゲラン「ルージュ ジェ」は、“唇のための最高級ジュエリー”のコンセプトのもとデザインされたメゾンのアイコニックなリップシリーズ。自分の好みのテクスチャー、カラーを選んだら、ケースまでもマイデザインにカスタマイズできる人気シリーズだ。

そんな「ルージュ ジェ」に“究極のマットフィニッシュ”と題したヴェルヴェットテクスチャーが仲間入り。柔らかなテクスチャーでなめらかに広がって、シルキーマットな仕上がりを叶えてくれる。見たままの美しい発色が最大16時間続き、高発色なのに色移りしにくく、理想の仕上がりを長く楽しむことができる。

また、リップスティックには、唇に栄養を与えるマンゴーバターをはじめとした厳選成分配合で、乾燥を気にせずカラーメイクを楽しめるのもグッド。新開発のラウンドカットされた先端が、唇の輪郭にフィットして、簡単にリップラインをきれいに描いてくれる。

■全15色展開

気になるカラーは全15色。官能的なレッドを筆頭に、エレガントなブラウン、上品なヌード、大胆なピンクなど個性豊かなカラーを揃えた。(★はスターシェード)

No 258:ローズウッド ベージュ

No 360:ミルキー ベージュ

No 530:ブラッシュ ベージュ

No 525:ディープ ピンク

No 520:モーヴ プラム

No 721:ベリー ピンク

No 885:ファイアー オレンジ

No 555:ブリック レッド

No 214:★フレーム レッド

No 888:★バーガンディー レッド

No 219:チェリー レッド

No 880:★ルビー レッド

No 775:ワイン レッド

No 910:★ブラック レッド

No 940:ダスティー ブラウン

■ヴェルヴェットタッチの限定ケース

また、マイデザインのカスタマイズを可能にする「ルージュ ジェ」のケースには、6種の新デザインが追加に。パリジェンヌのスタイルに着想を得て、千鳥格子やタータンチェックなどアイコニックなパターンを、温かみのあるヴェルヴェットタッチで表現した。

秋冬には、ファッションとリンクさせてコーディネートを楽しむのも楽しそう。なお、ケースは、すべてアップサイクルされたものを使用している。

レッド ヴェルヴェット:大胆で鮮やかな情熱のレッド

グラフィック タータン:ヴェルヴェットラインがアイコニックなタータン

ツイード イン パリ:ラズベリーレッドのツイード

フレンチ シェヴロン:フレンチスタイルに欠かせないシェヴロン

ドレスド イン ブラック:トップステッチが施されたタイムレスなブラック

ピエ ド プール:ブラック& ホワイトの千鳥格子

■【詳細】

・ルージュ ジェ ラグジュリアス ヴェルヴェット 新15色 各4,180円<新製品>

・ルージュ ジェ ケース 限定6種 各4,730円<限定品>

発売日:2021年8月4日(水)全国発売

※2021年7月21日(水)よりゲラン公式オンラインブティック先行発売予定。

【問い合わせ先】

ゲランお客様窓口

TEL:0120-140-677