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【M&A速報：2021/07/09（2）】電算システムHD、ネットワーク・セキュリティ技術をもつマイクロリサーチを買収
記事提供元：フィスコ
*16:24JST 【M&A速報：2021/07/09（2）】電算システムHD、ネットワーク・セキュリティ技術をもつマイクロリサーチを買収
■電算システムHD<4072>、ネットワーク・セキュリティ技術をもつマイクロリサーチを買収
■アマガサ<3070>、3D測定等を活用したオーダーシューズ企画販売のcrossDs japanと資本業務提携
■EPSホールディングス<4282>、MBOが成立 上場廃止へ
■国分グループ本社、中国で物流サービスを提供する上海恒孚物流を完全子会社化
■アスリード・キャピタル、富士興産<5009>へのTOB買付期間を7月28日までに延長
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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