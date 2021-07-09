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【M&A速報：2021/07/09（2）】電算システムHD、ネットワーク・セキュリティ技術をもつマイクロリサーチを買収

2021年7月9日 16:24

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記事提供元：フィスコ


*16:24JST 【M&A速報：2021/07/09（2）】電算システムHD、ネットワーク・セキュリティ技術をもつマイクロリサーチを買収
■電算システムHD<4072>、ネットワーク・セキュリティ技術をもつマイクロリサーチを買収

■アマガサ<3070>、3D測定等を活用したオーダーシューズ企画販売のcrossDs japanと資本業務提携

■EPSホールディングス<4282>、MBOが成立　上場廃止へ

■国分グループ本社、中国で物流サービスを提供する上海恒孚物流を完全子会社化

■アスリード・キャピタル、富士興産<5009>へのTOB買付期間を7月28日までに延長

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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