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日フイルコン 急伸、通期業績予想を大幅に上方修正
記事提供元：フィスコ
*13:30JST 日フイルコン---急伸、通期業績予想を大幅に上方修正
日フイルコン<5942>は急伸。前日に上半期の決算を発表、営業利益は2億円で前年同期比34.4％増となり、通期予想を従来の3.5億円から6.5億円、前期比5.9倍に上方修正している。主に電子部材・フォトマスク事業において、活況を呈する電子部品業界の影響を受けて、想定以上に売上高が増加しているようだ。第1四半期の収益改善などから上振れ期待はあったとみられるが、修正幅は想定以上との評価が先行している。《YN》
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