TempalayのAAAMYYY最新CDアルバム、TENDRE参加の新曲を含む全10曲

Tempalay(テンパレイ)のメンバーAAAMYYY(エイミー)が、最新アルバム『Annihilation(アナイアレイション)』を2021年8月18日(水)にCDリリース。また、収録曲「AFTER LIFE」を6月25日(水)より先行配信する。

■TENDREらも参加する2ndフルアルバム

AAAMYYYはTempalayのメンバーとして活躍しながら、ソロでも活動するシンガーソングライター/トラックメイカー。TENDRE(テンダー)やKANDYTOWN(キャンディータウン)のメンバー・Ryohu(呂布)のサポート、楽曲提供などでも才能を発揮している。

そんなAAAMYYYが、前作『BODY』から約2年半ぶりとなる2ndフルアルバム『Annihilation』をCDリリース。前作の『BODY』では、ほぼすべてのトラックを自ら手掛けていたが、『Annihilation』はODD Foot Works(オドフットワークス)のTondenhey(トンデンヘイ)がギター、TENDREがベース／キーボード、山本連がベース、SANABAGUN.(サナバガン)の澤村一平がドラムなどで参加している。

■収録曲は全10曲

収録曲は、既に配信リリースされている「HOME」「Leeloo」「Utopia」に、「AFTER LIFE」などの新曲7曲を加えた全10曲。

TENDREやTondenhey、King Gnu(キングヌー)の前身Srv.Vinciの初代ドラマーで、常田大希率いるmillennium parade(ミレニアム・パレード)のメンバーでもある石若駿が参加する新曲「AFTER LIFE」は、CDアルバム発売に先立ち先行配信。同楽曲のミュージックビデオはPERIMETRON(ペリメトロン)のメンバー・Margtがディレクションを手掛けており、こちらもCDアルバムの発売に先駆けて公開されている。

なお、最新アルバムのタイトル『Annihilation』は、「全滅」という意味を持ちつつ、粒子と反粒子が衝突・消滅して、他の粒子・エネルギーに変換される「対消滅」という現象を指すワード。この言葉が指し示す通り、AAAMYYY自身がこの一年間で感じた想いや深層にある死生観、SF的な世界観が投影された作品に仕上がっている。

また、2021年9月10日(金)の東京開催を皮切りに、愛知、大阪を回るライブツアー「Annihilation Tour」も開催する予定だ。

【詳細】



■AAAMYYY 最新アルバム「Annihilation(アナイアレイション)」

CD発売日：2021年8月18日(水)

価格：2,750円

＜収録曲＞

01. Elsewhere

02. 不思議

03. Leeloo

04. PARADOX

05. 天狗(Ft.荘子it)

06. FICTION

07. Utopia

08. TAKES TIME

09. AFTER LIFE

10. HOME

■先行配信 新曲「AFTER LIFE」

配信日：6月25日(水)

■先着早期予約特典

先着早期予約購入者特典：ソノシート(再生コード付き)

収録曲：「Annihilation」※未発表楽曲

対象期間：2021年6月18日(金)12:00〜7月18日(日)各店舗閉店時まで



■チェーン別先着購入者特典

・Amazon.co.jp特典：メガジャケ

・タワーレコード特典：オリジナルCDサイズステッカー

・楽天BOOKS特典：オリジナル缶バッジ(57mm)

・セブンネットショッピング特典：オリジナルモバイルスタンドキーホルダー