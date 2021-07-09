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TempalayのAAAMYYY最新CDアルバム、TENDRE参加の新曲を含む全10曲
Tempalay(テンパレイ)のメンバーAAAMYYY(エイミー)が、最新アルバム『Annihilation(アナイアレイション)』を2021年8月18日(水)にCDリリース。また、収録曲「AFTER LIFE」を6月25日(水)より先行配信する。
■TENDREらも参加する2ndフルアルバム
AAAMYYYはTempalayのメンバーとして活躍しながら、ソロでも活動するシンガーソングライター/トラックメイカー。TENDRE(テンダー)やKANDYTOWN(キャンディータウン)のメンバー・Ryohu(呂布)のサポート、楽曲提供などでも才能を発揮している。
そんなAAAMYYYが、前作『BODY』から約2年半ぶりとなる2ndフルアルバム『Annihilation』をCDリリース。前作の『BODY』では、ほぼすべてのトラックを自ら手掛けていたが、『Annihilation』はODD Foot Works(オドフットワークス)のTondenhey(トンデンヘイ)がギター、TENDREがベース／キーボード、山本連がベース、SANABAGUN.(サナバガン)の澤村一平がドラムなどで参加している。
■収録曲は全10曲
収録曲は、既に配信リリースされている「HOME」「Leeloo」「Utopia」に、「AFTER LIFE」などの新曲7曲を加えた全10曲。
TENDREやTondenhey、King Gnu(キングヌー)の前身Srv.Vinciの初代ドラマーで、常田大希率いるmillennium parade(ミレニアム・パレード)のメンバーでもある石若駿が参加する新曲「AFTER LIFE」は、CDアルバム発売に先立ち先行配信。同楽曲のミュージックビデオはPERIMETRON(ペリメトロン)のメンバー・Margtがディレクションを手掛けており、こちらもCDアルバムの発売に先駆けて公開されている。
なお、最新アルバムのタイトル『Annihilation』は、「全滅」という意味を持ちつつ、粒子と反粒子が衝突・消滅して、他の粒子・エネルギーに変換される「対消滅」という現象を指すワード。この言葉が指し示す通り、AAAMYYY自身がこの一年間で感じた想いや深層にある死生観、SF的な世界観が投影された作品に仕上がっている。
また、2021年9月10日(金)の東京開催を皮切りに、愛知、大阪を回るライブツアー「Annihilation Tour」も開催する予定だ。
【詳細】
■AAAMYYY 最新アルバム「Annihilation(アナイアレイション)」
CD発売日：2021年8月18日(水)
価格：2,750円
＜収録曲＞
01. Elsewhere
02. 不思議
03. Leeloo
04. PARADOX
05. 天狗(Ft.荘子it)
06. FICTION
07. Utopia
08. TAKES TIME
09. AFTER LIFE
10. HOME
■先行配信 新曲「AFTER LIFE」
配信日：6月25日(水)
■先着早期予約特典
先着早期予約購入者特典：ソノシート(再生コード付き)
収録曲：「Annihilation」※未発表楽曲
対象期間：2021年6月18日(金)12:00〜7月18日(日)各店舗閉店時まで
■チェーン別先着購入者特典
・Amazon.co.jp特典：メガジャケ
・タワーレコード特典：オリジナルCDサイズステッカー
・楽天BOOKS特典：オリジナル缶バッジ(57mm)
・セブンネットショッピング特典：オリジナルモバイルスタンドキーホルダー
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