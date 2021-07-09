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NY金：弱含みで1800.20ドル、株安で換金目的の売りが増える
記事提供元：フィスコ
*07:30JST NY金：弱含みで1800.20ドル、株安で換金目的の売りが増える
NY金先物8月限は弱含み（COMEX金8月限終値：1800.20 ↓1.90）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比-1.90ドルの1800.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1793.50ドル-1819.50ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて1819.50ドルまで買われたが、株安を意識した換金売りが増えたことから、1793.50ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では1800ドルを挟んだ水準で推移した。《FA》
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