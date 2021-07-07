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【M&A速報：2021/07/07（2）】日揮HD、昭和電工マテリアルズからのセラミック事業譲り受けで基本合意
記事提供元：フィスコ
*16:28JST 【M&A速報：2021/07/07（2）】日揮HD、昭和電工マテリアルズからのセラミック事業譲り受けで基本合意
■日揮HD<1963>傘下の日本ファインセラミックス、昭和電工マテリアルズからのセラミック事業譲り受けに向け基本合意
■プロeスポーツチーム「Sengoku Gaming」運営の戦国、配信・AI事業展開の木村情報技術と資本業務提携
■リアルテックグローバルファンド、細胞やバクテリアの保護・保管性能を高めるカプセル化技術開発のシンガポールAustrianovaに出資
■ユナイテッド<2497>、農業分野向け総合人材サービス展開のLife Labに出資
■京都市スタートアップ支援2号ファンド、タッチパネル式IoTデバイス開発のmui Labに出資
■電通グループ<4324>、顧客体験マネジメント(CXM)とコマースサービス提供の米ライブエリアを買収
■SBIホールディングス<8473>のシンガポール子会社、モンゴルのフィンテック企業AND Global社に出資
■かかりつけオンライン薬局運営のYOJO Technologies、グロービス・キャピタル・パートナーズなどから2.5億円の資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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