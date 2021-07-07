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【M&A速報：2021/07/07（1）】モノの貸し借りアプリ運営のピーステックラボ、総額22.7億円の資金調達を実施
記事提供元：フィスコ
*12:20JST 【M&A速報：2021/07/07（1）】モノの貸し借りアプリ運営のピーステックラボ、総額22.7億円の資金調達を実施
■モノの貸し借りアプリ「Alilce.style」運営のピーステックラボ、総額22.7億円の資金調達を実施
■クラウド型IoTサービス「Akerun」提供のPhotosynth、SBIインベストメントなどから総額17.5億円の資金調達を実施
■GSIクレオス<8101>、複合材料製品試作開発のICEMに出資
■飲食店のモバイルオーダー立ち上げプラットフォーム「Picks」運営のDIRIGIO、ギフティ<4449>などから総額2.4億円の資金調達を実施
■認知症早期検知AI「Cognivida」開発等のジョージ・アンド・ショーン、NTT西日本から資金調達を実施
■日本材料技研、子会社でD-乳酸開発のJMTCエンザイムを吸収合併
■メタウォーター<9551>、環境装置設計・一般機械設計施工の三東を買収
■日阪製作所<6247>、熱交換器製造販売の仏KAPP社に出資
■AIテスト自動化プラットフォーム「Magic Pod」運営のTRIDENT、STRIVEなどから3億円の資金調達を実施
■再生医療等製品開発のiHeart Japan、シリーズCで約8億円の資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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